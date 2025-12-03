

وكالات



أصدرت الحكومة الفنزويلية، بيانا، عبرت فيه عن رفضها الشديد لعملية البيع القسري لشركة "CITGO" المملوكة للحكومة الفنزويلية والذي تم الاعلان عنه اليوم من قبل محكمة فيدرالية أمريكية.

جاء في البيان الرسمي، أن فنزويلا لا تعترف ولن تعترف أبدا بهذه العملية غير القانونية، مؤكدة أن عملية البيع تمثل انتهاكا فاضحا للسيادة وحقوق الملكية.

حذر البيان المستثمرين الأجانب من أن أصولهم في الولايات المتحدة قد تكون عرضة لمخاطر قانونية مماثلة، مما يشير إلى عجز في الحماية القانونية للنشاط الاقتصادي الدولي على الأراضي الأمريكية.

وأكد البيان، أن فنزويلا لا ولن تعترف بهذا العمل الاحتيالي، الذي يمثل عملية سلب صارخة لأصول فنزويلية على الأراضي الأمريكية.

واختتم البيان بتأكيد إيمان الشعب الفنزويلي الراسخ بتحقيق العدالة، مصرا على أن من تجرأ على انتهاك حقوق الأمة سيلقن درسا تاريخيا، وأن فنزويلا ستحقق النصر في نضالها لاستعادة حقوقها المشروعة، وفقا لروسيا اليوم.