إعلان

ترامب عن مقتل أمريكيين بـ أوكرانيا: أشفق على المرتزقة الذين يموتون في بلد غريب

كتب : مصراوي

05:53 ص 29/12/2025

الرئيس الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لمقتل مرتزقة أمريكيين في أوكرانيا، معتبرا أنها "بلد غريب" بالنسبة لهم.

جاء ذلك أثناء تواصله مع الصحفيين عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي، إذ سئل عن رسالة يوجهها لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا في أوكرانيا.

وقال ترامب: "الرسالة واضحة تماما - كم هو مؤسف أنهم ماتوا في بلد غريب عنهم"، مضيفا أن بين القتلى شخصيات معروفة، لكنه لم يذكر أسماء.

وشددا الرئيس الأمريكي على أنه من المؤسف أن يحدث مثل هذا الأمر، وفقا لروسيا اليوم.

وكشفت وكالة ريا نوفوستي سابقا عن وجود قبور فارغة في الولايات المتحدة لمرتزقة أمريكيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، بسبب عجز عائلاتهم عن استلام جثثهم.

ولا توجد بيانات رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء العملية الخاصة، لكن مصادر مفتوحة تشير إلى أكثر من مئة.

وكان ترامب قد التقى بزيلينسكي يوم 28 ديسمبر في مارالاجو بفلوريدا، عقب مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلاها حوار هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب مقتل أمريكيين بـ أوكرانيا مقتل أمريكيين أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

جزر القمر

- -
21:00

مالي

زيمبابوي

- -
18:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
21:00

المغرب

أنجـــــولا

- -
18:00

مصر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة