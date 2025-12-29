

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أسفه لمقتل مرتزقة أمريكيين في أوكرانيا، معتبرا أنها "بلد غريب" بالنسبة لهم.

جاء ذلك أثناء تواصله مع الصحفيين عقب محادثاته مع فلاديمير زيلينسكي، إذ سئل عن رسالة يوجهها لعائلات الأمريكيين الذين قتلوا في أوكرانيا.

وقال ترامب: "الرسالة واضحة تماما - كم هو مؤسف أنهم ماتوا في بلد غريب عنهم"، مضيفا أن بين القتلى شخصيات معروفة، لكنه لم يذكر أسماء.

وشددا الرئيس الأمريكي على أنه من المؤسف أن يحدث مثل هذا الأمر، وفقا لروسيا اليوم.

وكشفت وكالة ريا نوفوستي سابقا عن وجود قبور فارغة في الولايات المتحدة لمرتزقة أمريكيين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا، بسبب عجز عائلاتهم عن استلام جثثهم.

ولا توجد بيانات رسمية عن عدد المرتزقة الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء العملية الخاصة، لكن مصادر مفتوحة تشير إلى أكثر من مئة.

وكان ترامب قد التقى بزيلينسكي يوم 28 ديسمبر في مارالاجو بفلوريدا، عقب مكالمة هاتفية مثمرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلاها حوار هاتفي مشترك مع قادة أوروبيين، وفقا لروسيا اليوم.