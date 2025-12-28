إعلان

وزير الخارجية: مصر رفضت 3 عروض بإلغاء ديون بمليارات الدولارات مقابل تهجير الفلسطينيين

كتب : حسن مرسي

11:24 م 28/12/2025

الدكتور بدر عبد العاطي

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن رفض مصر لعروض مالية ضخمة قدمت لها مقابل تهجير الفلسطينيين، مؤكداً تمسك بلاده بالقانون الدولي ورفضها الانصياع "لقانون الغابة".

وقال عبد العاطي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر": "اتعرض على مصر 3 مرات مبالغ هائلة وأرقام متصاعدة مقابل تهجير الفلسطينيين".

وأكد رفض مصر القاطع لهذه العروض، مشدداً على أن المفاوض الإسرائيلي يدرك تمامًا موقف مصر الثابت في هذه المسألة، مضيفًا: "بعد أكثر من 45 عاماً من العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، هناك فهم متبادل لمواقف وقوة كل طرف".

وأضاف وزير الخارجية أن إسرائيل، باعتبارها "دولة احتلال وفقاً للقانون الدولي"، تتحمل مسؤولية فتح المعابر لإدخال المساعدات، لكنها "تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط".

وشدد الوزير على الموقف المصري: "نحن نتمسك بالقانون الدولي، لأنه في حالة التخلي عنه، سوف نعيش تحت قانون الغابة".

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي على الموقف المصري الثابت من قضية معبر رفح وهو رفض فتحه من اتجاه واحد فقط، باعتباره خطاً أحمر.

وأكد عبد العاطي رفض مصر القاطع لتقسيم قطاع غزة، واصفاً ما يُسمى بالخطوط الصفراء والخضراء بأنه "عبث".

وأشار عبد العاطي إلى وجود اقتناع أمريكي بضرورة الإسراع في الدخول للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، مؤكداً أن مصر ستواصل الضغط من أجل حل يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار.

