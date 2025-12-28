وكالات

رصدت وزارة الدفاع التايوانية ثلاث طائرات عسكرية وسبع سفن بحرية تابعة للصين حول تايوان، بين الساعة السادسة صباح أمس السبت والسادسة صباح اليوم الأحد.

وتردد أن جميع الطائرات الثلاث عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الجنوبية الغربية، وردا على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع تايوان نيوز اليوم الأحد.

وحتى الآن هذا الشهر، رصدت تايوان طائرات عسكرية صينية 274 مرة وسفنا 203 مرات، ومنذ سبتمبر 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس.آي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".