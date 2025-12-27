

كييف- (أ ب)

قالت السلطات المحلية إن روسيا شنت هجمات صاروخية وأخرى بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أكثر من 27 شخصا، قبل يوم من بدء المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

ودوت أصوات الانفجارات في جميع أنحاء العاصمة لساعات فيما استهدفت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة المدينة. وبدأ الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت واستمر حتى بزوغ الفجر.

ووقع الهجوم في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأحد لإجراء المزيد من المحادثات في مسعى لإنهاء الحرب المستمرة منذ حوالي أربع سنوات. وقال زيلينسكي إنهما يعتزمان بحث قضايا بما في ذلك ضمانات أمنية وقضايا إقليمية في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" الليلة الماضية، باستخدام أسلحة موجهة بدقة بعيدة المدى من البر والجو والبحر، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الباليستية وطائرات بدون طيار على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى "مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

وأضافت الوزارة أن الهجوم جاء ردا على هجمات أوكرانية على "أهداف مدنية" في روسيا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تليجرام أن روسيا استهدفت أوكرانيا بحوالي 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا من مختلف الأنواع. وأضاف أن الهدف الرئيسي كان الطاقة والبنية التحتية المدنية في كييف. وفي بعض الأحياء بالمنطقة، ليس هناك كهرباء ولا تدفئة بسبب الهجمات.

وقال وزير الداخلية إيهور كليمنكو في منشور على تطبيق تليجرام إن هناك 10 مبان سكنية متضررة في الهجوم. يتم إخلاء المواطنين من تحت أنقاض المبان المنهارة.

وأصيب طفلان في الهجوم الذي طال سبعة مواقع عبر مدينة كييف، حسبما قال رئيس الإدارة العسكرية بمدينة كييف تيمور تكاشينكو في بيان عبر تيليجرام.

واندلع حريق في مبنى سكني مكون من 18 طابقا في منطقة دنيبرو بالمدينة، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع لاحتواء النيران.

وقال تكاشينكو إن القصف طال أيضا مبنى سكنيا من 24 طابقا في مقاطعة دارنيتسيا، وشبت الحرائق في مقاطعتي أوبولونسكي وهولوسيفسكي.

وفي منطقة كييف الكبرى، طال القصف مباني سكني وصناعية، بحسب جهاز الطوارئ الأوكراني.