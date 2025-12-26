السعودية ترفض إعلان إسرائيل وتؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تأكيدها دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ووحدة وسلامة أراضيها، وتعبر عن رفضها لإعلان الاعتراف المتبادل بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإقليم أرض الصومال، باعتباره يكرس إجراءات أحادية انفصالية تخالف القانون الدولي.

وأوضح بيان الخارجية السعودية، أن المملكة تؤكد رفضها لأي محاولات لفرض كيانات موازية تتعارض مع وحدة الصومال، لتؤكد دعمها لمؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، وحرصها على الحفاظ على استقرار الصومال وشعبه.

في الوقت ذاته، أكدت الصومال أن إعلان إسرائيل اليوم يعد هجوماً متعمداً على سيادتها، مشددة على رفضها السماح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية من شأنها جر البلاد لصراعات، مشيرة إلى أن وحدة "أراضينا ونظام الحكم حق حصري للشعب الصومالي، وإقليم أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أرضنا وغير قابل للانفصال".