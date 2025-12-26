إعلان

قاض ماليزي: رئيس الوزراء السابق نجيب لم يكن "أبلها"، خلال محاكمة تتعلق بصندوق "1 إم دي بي"

كتب : مصراوي

10:55 ص 26/12/2025

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور- (د ب أ)

تعرض دفاع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق في محاكمته الكبيرة بشأن صندوق التنمية (1 إم دي بي) للانتقاد من جانب رئيس هيئة القضاة الذي رفض مقترحات نجيب أنه لم يكن على دراية بارتكاب أي مخالفات وربطه مباشرة بجو لو الخبير المالي الهارب في قلب الفضيحة.

وقال القاضي كولين لورنس في جلسة بالمحكمة العليا استمرت قرابة الثلاث ساعات اليوم الجمعة، "لم يكن المتهم أبلها ولكن كان يتمتع بعائلة منزه عن الخطأ ونسب سياسي فحسب ولكن أيضا ذكاء خارق". وأضاف أن نجيب استخدم الخبير المالي لو كـ"نائب أو وكيل " عنه في مسألة الصندوق، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يصدر حكم في أكثر من 24 تهمة ضد نجيب /72 عاما/ فيما انتهت الجلسة بعد فترة قصيرة من الظهر بتوقيت كوالالمبور ومن المقرر الاستئناف بعد الثالثة ظهرا. ونفى نجيب باستمرار ارتكاب أي مخالفات وبإمكانه استئناف أي حكم بالإدانة.

رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق صندوق التنمية كوالالمبور

