مجلس السيادة السوداني: الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد

قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، إنه لا توجد هدنة ولا تفاوض في الوقت الراهن، مشددًا على أن السلام العادل سيتحقق وفق رؤية الشعب والحكومة.

وأوضح عقار، في تصريحات إعلامية أدلى بها اليوم الخميس، أن الحرب الدائرة في البلاد تمثل صراعًا على الموارد، إضافة إلى وجود رغبة في تغيير التركيبة الديموغرافية للسودان.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن أرض السودان ليست مباحة لمن يظن أن السلاح يصنع شرعية أو أن العنف يؤسس دولة، مشددًا على أن السودان لن يكون لقمة سائغة للميليشيات والمرتزقة.

وأوضح عقار أن الجيش السوداني سيقف سدا منيعا أمام المحاولات اليائسة لاحتلال السودان وضد أوهام تحالف "تأسيس" الساعية للسيطرة والتوسع في البلاد.

وأطلق نائب رئيس مجلس السيادة السوداني حملة البناء والمقاومة الوطنية الشاملة من أجل سودان جديد، داعيا للانتظام في كل الأحياء والقرى في المقاومة الوطنية.