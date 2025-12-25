قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثة مثمرة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مؤكدًا أنه يعمل بجد لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلنسكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين سيتحدث مع ويتكوف وكوشنر مرة أخرى اليوم بهدف التوصل إلى السلام.

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إن أمريكا ترغب بصدق في إنهاء الأعمال العدائية وتعمل بنشاط على لعب دور الوسيط.

وأكد يرماك، في بيان الخميس، أن أوكرانيا تبدي تعاونا بناء للغاية لتحديد صيغة عملية لإنهاء الحرب، متهما روسيا بالاستهتار بالاتفاقيات والسعي لتقويض القيادة العالمية للولايات المتحدة.