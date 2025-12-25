إعلان

زيلنسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب

كتب-عبدالله محمود:

10:09 م 25/12/2025

فلودومير زيلنسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه أجرى محادثة مثمرة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، مؤكدًا أنه يعمل بجد لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف زيلنسكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن كبير المفاوضين الأوكرانيين سيتحدث مع ويتكوف وكوشنر مرة أخرى اليوم بهدف التوصل إلى السلام.

ومن جانبه، قال مستشار الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، إن أمريكا ترغب بصدق في إنهاء الأعمال العدائية وتعمل بنشاط على لعب دور الوسيط.

وأكد يرماك، في بيان الخميس، أن أوكرانيا تبدي تعاونا بناء للغاية لتحديد صيغة عملية لإنهاء الحرب، متهما روسيا بالاستهتار بالاتفاقيات والسعي لتقويض القيادة العالمية للولايات المتحدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيلينسكي ستيف ويتكوف الرئيس الأمريكي الحرب في أوكرانيا مستشار الرئيس الأوكراني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر لا يمكن تجاوزه
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الخامسة في 2025
بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد