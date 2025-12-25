البابا ليو يدعو لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وكالات

نقلت شبكة بي بي سي البريطانية، اليوم الخميس، أولى تصريحات البابا ليو الرابع عشر من الفاتيكان، في ساحة القديس بطرس، والتي حث فيها أوكرانيا وروسيا على التحلي بالشجاعة لإتمام محادثات مباشرة لإنهاء الحرب، بمناسبة عيد الميلاد أمام الحشود.

ودعا البابا ليو في أول قداس عيد ميلاد له، إلى إنهاء الصراعات في جميع أنحاء العالم، إذ قال "ليتوقف صخب الأسلحة، وليجد الأطراف المعنية، بدعم والتزام المجتمع الدولي، الشجاعة للانخراط في حوار صادق ومباشر ومحترم".

وأفادت بي بي سي أن طلبه جاء في التوقيت الذي تستمر فيه المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بشأن اتفاق لإنهاء القتال.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة سعت إلى التوسط بين كييف وموسكو للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، من كلا الجانبين، مضيفة أن المحادثات المباشرة بين الأطراف المتحاربة لم تجر خلال هذه الجولة الأخيرة من الجهود الدبلوماسية.

وأضافت شبكة بي بي سي أن البابا ليو ندد بالاضطرابات والصراعات التي تعصف بأجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك تايلاند وكمبوديا، حيث اندلعت اشتباكات حدودية دامية على الرغم من وقف إطلاق النار في يوليو.

وطالب بإعادة "الصداقة القديمة" بين دول جنوب شرق آسيا و"العمل من أجل المصالحة والسلام"، خلال خطاب ألقاه في وقت سابق من يوم عيد الميلاد، في كاتدرائية القديس بطرس، معرباً عن أسفه لأوضاع المشردين في العالم، وللضرر الناجم عن النزاعات قائلاً "إن لحم السكان العزل هش، وقد وصقلته حروب كثيرة، مستمرة أو منتهية، تاركة وراءها الأنقاض والجروح المفتوحة"، وفق بي بي سي.