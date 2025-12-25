إعلان

"عيد ميلاد سعيد.. يسوع فلسطيني".. لوحة إعلانية في نيويورك والهدف "أمريكا أولا"

كتب : محمود الطوخي

03:17 م 25/12/2025

لوحة إعلانية

بينما يحتفل المسيحيون حول العالم بعيد الميلاد، ظهرت لوحة إعلانية في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك الأمريكية، تحمل تهنئة بعبارة: "عيد ميلاد سعيد، يسوع مسيحي".

وأثارت اللوحة الإعلانية التي مولتها اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، اهتماما كبيرا بين السياح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، بعد ظهورها في قلب ميدتاون الأسبوع الماضي.

وأشار المدير التنفيذي الوطني للمنظمة الأمريكية العربية، أديب أيوب، إلى أن الجمعية غير الربحية استأجرت لوحة إعلانية في ميدان "تايمز سكوير" منذ بداية العام الجاري، لتعميم رسائل مختلفة أسبوعيا، وفق ما ذكرته "صحيفة "النهار" اللبنانية

وأوضح أيوب أن الهدف الإعلاني على مدار العام هو "أمريكا أولا"، وكذلك تحفيز الجمهور على معرفة القواسم المشتركة بين العرب والمسلمين والمسيحيين في الولايات المتحدة، خلال الأوقات الأكثر ازدحاما في مدينة نيويورك.

وأكد أيوب، على أن هناك الكثير من أوجه التشابه بين العرب والمسلمين والمسيحيين في الولايات المتحدة بشكل يتخطى ما يريد الكثيرون تصديقه، غير أن هناك "خوف من الثقافة والدين المشترك"، وفق تعبيره.

1

وأردف أيوب، قائلا: "غالبية الأمريكيين مسيحيون، وفلسطين هي مهد المسيحية. إذا رغب الناس في النقاش والجدال حول الأمر فسيكون ذلك رائعا؛ فاللوحة الإعلانية أثارت على النقاش على الأقل كما أدت إلى خلق حديث حول الموضوع. بغير ذلك سنظل صامتين ولن تصل أصواتنا ومواقفنا إلى الآخرين".

لوحة إعلانية أمريكا أولا عيد الميلاد يسوع فلسطيني

