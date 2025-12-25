فيديو| قاذفات نووية روسية تحلّق فوق بحر النرويج

قالت وسائل إعلام روسية، الخميس، عن قاذفات نووية روسية من طراز "تو 95"، حلّقت فوق برحي النرويج وبارنتس، ما دفع مقاتلات أجنبية إلى التدخل ومرافقتها.

ولم تحدد التقارير الروسية، الدول التي أرسلت المقاتلات لمرافقة القاذفات الاستراتيجية.

وصرّحت وزارة الدفاع الروسية، بأن قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 إم إس"، وناقلات صواريخ، حلّقت في رحلة مقررة فوق المياه المحايدة لبحري النرويج وبارنتس الواقعين شمال اسكندنافيا وشمال غرب روسيا.

وزارة الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقاذفات روسية من طراز Tu-95MS قادرة على حمل رؤوس نووية تقلع وتحلق فوق بحر النرويج وبحر بارنتس ضمن رحلة مجدولة ما دفع طائرات مقاتلة من دول أجنبية إلى مرافقتها#روسيا #الحدث pic.twitter.com/4ezuTlkRT2 — ا لـحـدث (@AlHadath) December 25, 2025

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه خلال تحليق القاذفات رافقتها مقاتلات تابعة لدول أجنبية، موضحة أن رحلات من هذا النوع تجري في العديد من المناطق وتتوافق مع القانون الدولي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لرحلة القاذفات فوق بحري النرويج وبارنتس، وكذا مرافقة المقاتلات الأجنبية لها.