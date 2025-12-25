إعلان

فيديو| قاذفات نووية روسية تحلّق فوق بحر النرويج

كتب : محمود الطوخي

12:56 م 25/12/2025

قاذفات نووية روسية

قالت وسائل إعلام روسية، الخميس، عن قاذفات نووية روسية من طراز "تو 95"، حلّقت فوق برحي النرويج وبارنتس، ما دفع مقاتلات أجنبية إلى التدخل ومرافقتها.

ولم تحدد التقارير الروسية، الدول التي أرسلت المقاتلات لمرافقة القاذفات الاستراتيجية.

وصرّحت وزارة الدفاع الروسية، بأن قاذفات استراتيجية من طراز "تو 95 إم إس"، وناقلات صواريخ، حلّقت في رحلة مقررة فوق المياه المحايدة لبحري النرويج وبارنتس الواقعين شمال اسكندنافيا وشمال غرب روسيا.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه خلال تحليق القاذفات رافقتها مقاتلات تابعة لدول أجنبية، موضحة أن رحلات من هذا النوع تجري في العديد من المناطق وتتوافق مع القانون الدولي.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو لرحلة القاذفات فوق بحري النرويج وبارنتس، وكذا مرافقة المقاتلات الأجنبية لها.

قاذفات نووية روسية بحر النرويج وزارة الدفاع الروسية

