الخارجية الباكستانية: رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية لباكستان غدا الجمعة

كتب : مصراوي

10:17 ص 25/12/2025

الخارجية الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ)

من المقرر أن يبدأ رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى باكستان غدا الجمعة.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندربي القول إن هذه ستكون أول زيارة يقوم بها آل نهيان لباكستان بصفته رئيسا للإمارات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الإمارات خلال الزيارة اجتماعات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث سيناقش الاثنان نطاق العلاقات الثنائية، كما سيتبادلان الآراء بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المتحدث إن الزيارة ستوفر فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الأخوية القائمة منذ فترة طويلة بين باكستان والإمارات العربية المتحدة.

الخارجية الباكستانية رئيس الإمارات باكستان

