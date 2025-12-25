بعد نحو أسبوعين من هجوم سيدني.. اشتعال النيران في سيارة حاخام بملبورن

ملبورن- (د ب أ)

بعد أقل من أسبوعين من الهجوم الإرهابي الذي استهدف شاطئ بوندي الشهير في مدينة سيدني الأسترالية، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا، معظمهم من اليهود الذين كانوا يحتفلون بعيد "حانوكا" (عيد الأنوار اليهودي)، اشتعلت النيران في سيارة حاخام بمدينة ملبورن، اليوم الخميس، في هجوم يشتبه أن له علاقة بمعاداة السامية.

وتظهر صور من مكان الجريمة في المدينة - التي تعيش فيها أكبر جالية يهودية بأستراليا - لافتة "عيد حانوكا سعيد" على سقف السيارة التي اشتعلت فيها النيران.

وكانت السيارة متوقفة في ممر أمام منزل الحاخام بحي سانت "كيلدا إيست" في المدينة الساحلية التي يعيش بها الكثير من اليهود.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أنه تم نقل الحاخام وأسرته إلى مكان آمن.

ولم يصب أحد بأذى، ونقلت وسائل إعلام أسترالية عن الشرطة القول إنها حددت هوية شخص من الممكن أن يساعد في التحقيقات، دون أن تعلن عن إلقاء القبض على أحد.