إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة يهودي في ملبورن بـ أستراليا



وكالات

قالت وسائل إعلام أسترالية، اليوم الخميس، إنه تم إلقاء قنبلة مولوتوف على سيارة يهودية في مدينة ملبورن، وكان على سطحها لافتة مكتوب عليها "عيد حانوكا سعيد".

أعلنت الشرطة الأسترالية، أنها حددت شخصا محل اهتمام في إطار التحقيق بالحادثة التي وقعت في جنوب شرق مدينة ملبورن فجر يوم عيد الميلاد.

ووصلت فرق الطوارئ إلى شارع بالاكلافا في منطقة سانت كيلدا إيست قرابة الساعة الثانية وخمسين دقيقة فجرا، حيث عثرت على المركبة مشتعلة بالنيران.

كانت المركبة غير مأهولة، ومثبتا على سطحها إعلان متحرك كتب عليه عبارة "Happy Chanukah!"، في إشارة إلى عيد الحانوكا، وهو عيد الأنوار اليهودي الذي يستمر ثمانية أيام.

ولم يتم تسجيل أي إصابات، غير أن سكان منزل مجاور جرى إخلاؤهم كإجراء احترازي.

قال الحاخام إيفي بلوك من منظمة "حاباد" في سانت كيلدا، إنه تواصل مع العائلة المتضررة، والتي تضم حاخاما آخر، موضحا "هم بخير لكن السيارة دمرت بالكامل".

ورغم أن السلطات لم تؤكد بعد ما إذا كانت الحادثة ذات دافع ديني، إلا أن قادة يهودا محليين أدانوها بشدة، معتبرين أنها تهدد سلامة المجتمع اليهودي في ظل تصاعد معاداة السامية.

قال دفير أبراموفيتش من لجنة مكافحة التشهير، إن الهجوم يمثل عملا شريرا جديدا يزرع الخوف داخل المجتمع اليهودي، مضيفا: "لا ينبغي الخلط بين الحظ والسلامة، فالأمور خرجت عن السيطرة في هذه المدينة، وهذا بات الواقع الجديد لليهود في أستراليا عندما يسمح للكراهية بالانتشار".

من جهته، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، ردا على سؤال حول الحادثة خلال فعالية خيرية بمناسبة عيد الميلاد في سيدني، إن احتمال وقوع هجوم معاد للسامية آخر بعد أسابيع قليلة من هجوم بوندي بيتش هو أمر يفوق الاستيعاب".

وأضاف: "نحن نعلم أن الشر موجود، وقد رأيناه في الهجوم الإرهابي الذي نفذه أب وابنه في بوندي بيتش، ورأيناه أيضا في حوادث أخرى، لكنه تذكير مهم بأن الغالبية الساحقة من الاستراليين يتحلون بالتعاطف واللباقة والطيبة والكرم وروح التضامن"، وفقا لروسيا اليوم.