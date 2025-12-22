إعلان

تركيا تكشف الموعد المتوقع لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب : مصراوي

07:39 م 22/12/2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال "الأسابيع الأولى" من العام الجديد.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني، "نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الأسابيع الأولى من العام الجديد، من خلال إعلان من الرئيس ترامب"، مشيرا إلى أن نقل إدارة القطاع إلى هيكل تقوده جهة فلسطينية يعد "أولوية".

وأوضح فيدان أن الولايات المتحدة قدمت دراسات أولية لمشروع إعادة إعمار غزة خلال محادثات جرت في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها ممثلون عن تركيا وقطر ومصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غزة قطاع غزة أسعد الشيباني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
22:00

زيمبابوي

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة زيمبابوي في كأس أمم أفريقيا.. "ثلاثي هجومي"
بينهم رئيس الاتحاد.. النيابة تحيل متهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف للمحاكمة
الصور الأولى من عزاء سمية الألفي بحضور ابنها عمر الفيشاوي
رئيس "طاقة الشيوخ": زيادة في أسعار الكهرباء قريبًا
سعر الذهب اليوم بمصر يسجل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق بمنتصف التعاملات
"4 قنوات ببلاش".. كيفية مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا مجانا
لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض طعن الزمالك بخصوص أرض أكتوبر؟
ثبات الحارس وثلاثي دفاعي.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي
البنك الأهلي يوقف الرسوم الإدارية على القروض الشخصية لفترة محدودة.. فما التفاصيل؟
بينها مصر وزيمبابوي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة