تركيا تكشف الموعد المتوقع لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة

(د ب أ)

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال "الأسابيع الأولى" من العام الجديد.

وأضاف فيدان، خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع نظيره السوري أسعد الشيباني، "نتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية في الأسابيع الأولى من العام الجديد، من خلال إعلان من الرئيس ترامب"، مشيرا إلى أن نقل إدارة القطاع إلى هيكل تقوده جهة فلسطينية يعد "أولوية".

وأوضح فيدان أن الولايات المتحدة قدمت دراسات أولية لمشروع إعادة إعمار غزة خلال محادثات جرت في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وشارك فيها ممثلون عن تركيا وقطر ومصر.