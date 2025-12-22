إيران: برنامجنا الصاروخي غير قابل للتفاوض أو المساومة

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن برنامج إيران الصاروخي غير قابل للتفاوض أو المساومة.

وقال بقائي، خلال مؤتمر صحفي، إن البرنامج الصاروخي لإيران تم تصميمه وتطويره بهدف الدفاع عن سلامة أراضي البلاد وأمنها القومي ومنع أي عدوان محتمل، لافتًا إلى أنه "يتمتع بطابع ردعي".

وأضاف: "المقاومة ظاهرة متجذّرة، وستبقى حية ما دام الاحتلال قائمًا، لا تزال منطقتنا تعاني من معضلة مزمنة، تتمثل في استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني بمختلف الأشكال، هذه الجرائم تزيد من مسؤولية كل إنسان في العالم للعمل على كبحها".

وقال المسؤول الإيراني، في رده على بيان مجلس أوروبا بشأن ما وصفه بـ"تواطؤ إيران" في الحرب الأوكرانية، إن هذه "ليست سوى ادعاءات متكررة"، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، شددت طهران على أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار.

وتابع بقائي: "إن العلاقة بين إيران وروسيا لا تعني بأي حال من الأحوال العداء تجاه دول أخرى. وعلى الدول الأوروبية أن تراجع سلوكها، وأن تفكر في أسباب تعريض أمن أوروبا للخطر نتيجة السياسات العدائية لحلف الناتو. ينبغي عليها أن تتحمل مسؤولية أدائها، وأن توقف نهج توجيه الاتهامات إلى الآخرين".