رئيس فنزويلا: نتعرض لحملة عدوانية وإرهاب نفسي منذ 25 أسبوعا

كتب-عبدالله محمود:

08:56 م 21/12/2025

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

قال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، إن بلاده تواجه حملة عدوانية منذ 25 أسبوعا من الإرهاب النفسي والقرصنة التي طالت ناقلات النفط.

ووفقًا لوكالة رويترز، واعترضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد، سفينة أخرى قبالة سواحل فنزويلا في المياه الدولية، في ثالث عملية من نوعها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان فرض "حصار" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا أو تغادرها.

وأكد مصدر مقرب من ترامب، خلال تصريحات لصحيفة واشنطن بوست، أنه إذا لم يقتنع رئيس فنزويلا بالرحيل سيتم تغييره بالقوة من قبل الولايات المتحدة.

وقال المصدر المقرب من ترامب، أن مادورو بالنسبة للرئيس الأمريكي زعيم عصابة مخدرات وسيحاكم أو ينفى.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا ناقلات النفط الولايات المتحدة الأمريكية سواحل فنزويلا

