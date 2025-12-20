قال رشيد الساري، رئيس المركز الأفريقي للدراسات، إن العلاقات الزراعية بين روسيا ودول القارة الأفريقية يمكن أن تشكل دعامة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، كما تفتح آفاقًا تجارية جديدة للصادرات الروسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية" أن نجاح هذه الشراكة مرهون ببنائها على أسس عملية تراعي التحديات الحقيقية التي تواجه القارة.

وأوضح الساري أن هذا التعاون يجب أن يسلك قنوات عدة، أولها تبادل الخبرات والتقنيات الزراعية المتطورة.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الظروف المناخية الصعبة التي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج الزراعي في أفريقيا، مما يستدعي تبني حلولًا ذكية وتقنيات ملائمة.

وأكد أن القارة الأفريقية تمتلك حوالي 60% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة عالميًا، إلا أن هذه الثروة لا تزال مستغلةً جزئيًا.

وأكد أن الاستثمارات الروسية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في إدخال التقنيات الحديثة وتنمية هذه الأراضي، مما سينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاج الغذائي المحلي.

وأضاف الساري أن تفعيل الاستثمارات في القطاع الزراعي قد يحول أفريقيا من مستورد كبير للغذاء إلى مصدر رئيسي للسلع الزراعية، خاصة الخضروات والفواكه التي تحتاجها الأسواق الروسية.

وشدد على أن هذه الخطوة ستخلق منفعة متبادلة حقيقية وتعزز من الاعتماد الاقتصادي المشترك بين الطرفين.

ونوه إلى أن الثروة الأفريقية لا تقتصر على الأراضي الزراعية فقط، بل تمتد لتشمل معادن استراتيجية هامة مثل الليثيوم والكوبالت، والتي تدخل في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وشدد على ضرورة رفع حجم الاستثمارات الروسية في أفريقيا لتصل إلى 40-50 مليار دولار، لبناء شراكة اقتصادية حقيقية ومستدامة تستفيد من الموارد الطبيعية الأفريقية وتلبي المصالح المشتركة.