إعلان

ترامب: الهجوم البري على فنزويلا سيبدأ قريبا جدًا

كتب : محمود الطوخي

09:50 م 02/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الضربات على أهداف داخل فنزويلا ستبدأ قريبا، ما يمثل تصعيدا جديدا في نهج إدارته ضد تجار المخدرات المزعومين.

وأكد ترامب خلال اجتماع بوزرائه، أنه سيبدأ الضربات ضد فنزويلا بما في ذلك البرية، مضيفا "نعرف أين يعيش الأشرار. سنبدأ ذلك قريبا جدا".

ومنذ أسابيع، تدرس الإدارة الأمريكية استهداف أشخاص ومنشآت داخل فنزويلا، في ما قد يشكل تصعيدا في حملتها التي اقتصرت على استهداف قوارب المخدرات المزعومة في منطقة البحر الكاريبي.

وتتوافق تصريحات ترامب اليوم، مع ما صرّح به يوم الخميس الماضي بأن الضربات البرية في فنزويلا ستبدأ قريبا جدا.

وتواجه الإدارة الأمريكية تدقيقا كثيفا في الأيام الأخيرة بسبب سلوكها في هذا الهجوم، بما في ذلك الكشف عن الضربة المزدوجة التي استهدفت ناجين من هجوم أولي على قارب مخدرات مزعوم في سبتمبر الماضي.

لكن ترامب دافع عن إجراءات وزارة الحرب، مؤكدا على أن الحملة ضرورية لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن ضرب أهداف برية سيكون أسهل بكثير.

إلى جانب ذلك، لم يستبعد ترامب استهداف أي أشخاص او منشآت في دول أخرى غير فنزويلا إذا قررت الإدارة أنهم يهربون المخدرات إلى الولايات الأمريكية.

وقال ترامب: "أي فرد يفعل ذلك ويبيع المخدرات لدولتنا هو عرضة للهجوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب هجوم بري أمريكي فنزويلا أمريكا البحر الكاريبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
هل الأمراض النفسية منتشرة بين المصريين؟.. رد حاسم من د. مهاب مجاهد
عطل فني بالخط الثاني للمترو.. ويؤثر على الحركة في الاتجاهين
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض