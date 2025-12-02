ترامب: الهجوم البري على فنزويلا سيبدأ قريبا جدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الضربات على أهداف داخل فنزويلا ستبدأ قريبا، ما يمثل تصعيدا جديدا في نهج إدارته ضد تجار المخدرات المزعومين.

وأكد ترامب خلال اجتماع بوزرائه، أنه سيبدأ الضربات ضد فنزويلا بما في ذلك البرية، مضيفا "نعرف أين يعيش الأشرار. سنبدأ ذلك قريبا جدا".

ومنذ أسابيع، تدرس الإدارة الأمريكية استهداف أشخاص ومنشآت داخل فنزويلا، في ما قد يشكل تصعيدا في حملتها التي اقتصرت على استهداف قوارب المخدرات المزعومة في منطقة البحر الكاريبي.

وتتوافق تصريحات ترامب اليوم، مع ما صرّح به يوم الخميس الماضي بأن الضربات البرية في فنزويلا ستبدأ قريبا جدا.

وتواجه الإدارة الأمريكية تدقيقا كثيفا في الأيام الأخيرة بسبب سلوكها في هذا الهجوم، بما في ذلك الكشف عن الضربة المزدوجة التي استهدفت ناجين من هجوم أولي على قارب مخدرات مزعوم في سبتمبر الماضي.

لكن ترامب دافع عن إجراءات وزارة الحرب، مؤكدا على أن الحملة ضرورية لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشددا على أن ضرب أهداف برية سيكون أسهل بكثير.

إلى جانب ذلك، لم يستبعد ترامب استهداف أي أشخاص او منشآت في دول أخرى غير فنزويلا إذا قررت الإدارة أنهم يهربون المخدرات إلى الولايات الأمريكية.

وقال ترامب: "أي فرد يفعل ذلك ويبيع المخدرات لدولتنا هو عرضة للهجوم".