بولندا تحذر مواطنيها من السفر إلى فنزويلا

كتب : مصراوي

01:44 م 02/12/2025

وزارة الخارجية البولندية

وكالات

أصدرت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لمواطنيها من السفر إلى فنزويلا، مشيرة إلى تدهور الوضع الأمني هناك.

وقال "راديو بولندا"، إن مستخدمو الهواتف المحمولة البولنديون المتواجدون حاليًا في فنزويلا، تلقوا تنبيهًا طارئًا يحثهم على التسجيل في نظام المسافرين الحكومي "أوديسيوس"، لافتًا إلى أنه تم إرسال الرسالة عبر خدمة التنبيه الوطني إلى بطاقات SIM النشطة في البلاد.

وكتب وزير الخارجية البولندي ماتشي ويوير، على منصة "إكس" أمس الاثنين، أن بولندا "تنصح بشدة بعدم السفر إلى فنزويلا".

ويقول المسؤولون إن التوصية ستظل قائمة حتى تتحسن الظروف الأمنية في فنزويلا، وفقًا لـ "راديو بولندا".

ويأتي ذلك في ظل توتر الأوضاع بين فنزويلا والولايات المتحدة، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أن المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها سيتم إغلاقه بالكامل.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر، يرجى النظر في إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

