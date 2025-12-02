بابا الفاتيكان يزور موقع انفجار مرفأ بيروت في ختام زيارته إلى لبنان

بيروت- (أ ب)

زار البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان، موقع انفجار مرفأ بيروت المميت عام 2020 وأدى صلاة صامتة في آخر يوم من زيارته للبنان.

وكان من المتوقع أن يلتقي ليو أيضا بأقارب بعض من قتلوا في الانفجار الذي أودى بحياة 218 شخصا ودمر بيروت وتسبب في أضرار بمليارات الدولارات بعد أن انفجرت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في أحد المستودعات.

وبعد مرور خمس سنوات، ما زالت هذه العائلات تطالب بالعدالة. ولم تتم إدانة أي مسؤول في التحقيق القضائي الذي عرقل مرارا، مما أثار غضب اللبنانيين الذين رأوا في الانفجار أزمة جديدة بعد عقود من الفساد والجرائم المالية.

وعند وصوله إلى لبنان يوم الأحد، دعا البابا القادة السياسيين في البلاد إلى السعي وراء الحقيقة كوسيلة لتحقيق السلام والمصالحة.