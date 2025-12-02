قالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لطائرات هليكوبتر عسكرية ومعدات ذات صلة للسعودية بتكلفة تقدر بنحو مليار دولار.

وقالت وزارة الحرب الأمريكية في بيانات منفصلة إن المبيعات المحتملة تشمل طلبات شراء قطع الغيار وقطع الغيار بالإضافة إلى خدمات التدريب على الطيران لأسطول طائرات الهليكوبتر التابع لسلاح طيران القوات البرية الملكية السعودية.

وفي سياق متصل أعلن البنتاجون في بيان ثاني منفصل، أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لطائرات إف-16 والمعدات ذات الصلة إلى البحرين بتكلفة تقدر بنحو 455 مليون دولار.

وكشف وزارة الحرب الأمريكية في بيان لها أن المقاولون الرئيسيون للبيع هم شركة جنرال إلكتريك إيروسبيس وشركة لوكهيد مارتن للطيران.

