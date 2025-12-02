إعلان

موسكو: روسيا والصين تبحثان مسائل الأمن الدولي والتعاون العسكري

كتب : مصراوي

12:48 ص 02/12/2025

روسيا والصين تبحثان مسائل الأمن الدولي والتعاون ال

(د ب أ)

أفادت مصادر إعلامية روسية اليوم الاثنين ، بأن أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو ووزير الخارجية الصيني وانج يي سيبحثان القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الاثنين، عن بيان للمكتب الإعلامي لأمانة المجلس، أن الجانبين سيناقشان القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الدولي والإقليمي، والوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك التعاون في المجالات العسكرية والتقنية العسكرية، والتنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة.

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج ، قد صرحت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضية، بأن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيزور روسيا في الأول والثاني من ديسمبر الجاري.

وأشارت ماو نينج إلى أن وانج يي سيزور روسيا بناء على دعوة من أمين مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو.

وتوطدت العلاقات بين الصين وروسيا وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة للصين في مايو 2024، أن التحالف الاستراتيجي بين روسيا والصين في قطاع الطاقة، والذي أصبح سندا موثوقا لسوق الطاقة العالمية بأكمله، سيستمر الطرفان في تعزيزه.

روسيا الصين الأمن الدولي سيرجي شويجو

