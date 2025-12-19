إعلان

بعد غرق الشوارع.. "طرق دبي" لإعادة الحركة المرورية والخدمات إلى طبيعتها "فيديو"

كتب-عبدالله محمود:

09:50 م 19/12/2025

أمطار غزيرة تغرق شوارع دبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ خططها الميدانية لمعالجة آثار الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة، اليوم الجمعة، لإعادة الحركة المرورية والخدمات إلى طبيعتها، بعد أدت الأمطار إلى توقف الحركة في عدد من الشوارع.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن تعليق مؤقت لخدمة "فيري دبي" بين إمارتي دبي والشارقة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن القرار يأتي التزاماً بمعايير السلامة وحرصاً على حماية الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الخدمة فور تحسن الظروف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما شمل التعليق المؤقت خدمات الحافلات بين المدن من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والركاب في ظل الظروف الحالية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة باستئناف الخدمات المتوقفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمطار دبي الطقس شوارع دبي مواصلات دبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟