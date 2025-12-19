تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ خططها الميدانية لمعالجة آثار الأحوال الجوية التي شهدتها الإمارة، اليوم الجمعة، لإعادة الحركة المرورية والخدمات إلى طبيعتها، بعد أدت الأمطار إلى توقف الحركة في عدد من الشوارع.

"طرق دبي" تواصل جهودها على مدار الساعة لضمان عودة الطرق والخدمات إلى طبيعتها في مختلف مناطق الإمارة#أخبار_الإمارات pic.twitter.com/28qi5olat4 — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) December 19, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة عن تعليق مؤقت لخدمة "فيري دبي" بين إمارتي دبي والشارقة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، مؤكدة أن القرار يأتي التزاماً بمعايير السلامة وحرصاً على حماية الركاب.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع مستجدات الحالة الجوية على مدار الساعة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف الخدمة فور تحسن الظروف وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

كما شمل التعليق المؤقت خدمات الحافلات بين المدن من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، وذلك حتى إشعار آخر، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق والركاب في ظل الظروف الحالية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر التحديثات المتعلقة باستئناف الخدمات المتوقفة.