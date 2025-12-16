انتزع البندقية من المهاجم.. من هو البطل المسلم الذي تصدى لهجوم سيدني؟

كتب- محمد جعفر:



نقلت مجلة "فانيتي فير"، عن سوزي وايلز، رئيسة موظفي البيت الأبيض، قولها في مقابلة معها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك ما وصفته بـ"شخصية مدمن كحول".

وقالت وايلز، بحسب ما أوردته المجلة: "قد يُعارض بعض علماء النفس السريريين، ممن يملكون معرفة تفوق معرفتي بمليون مرة، ما سأقوله. لكن مدمني الكحول ذوي الأداء العالي، أو مدمني الكحول عمومًا، تتضخم شخصياتهم عند شربهم. ولذا فأنا خبير نوعًا ما في الشخصيات القوية".

وأضافت أن ترامب "يتصرف انطلاقًا من قناعة بأنه لا يوجد شيء لا يستطيع فعله، لا شيء، صفر، لا شيء"، مؤكدة أنه يمتلك "شخصية مدمن كحول"، مع الإشارة إلى أن الرئيس لا يشرب الكحول أصلا.

وتطرقت وايلز في المقابلة إلى الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب، واصفة إياه بأنه "متعاطٍ معلن للكيتامين" وشخص "غريب الأطوار"، معتبرة أن ذلك شائع بين العباقرة.

في المقابل، انتقدت سوزي وايلز بشدة مقال المجلة، الذي استند إلى مقابلات امتدت لأشهر حول ترامب وفترة رئاسته الثانية، ووصفت وايلز، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، التقرير المكوّن من جزأين بأنه "مقال مضلل ومغرض يسيء إليّ وإلى أفضل رئيس وموظفي البيت الأبيض ومجلس وزراء في التاريخ".

ولم تنفِ وايلز اقتباسات بعينها نُسبت إليها، بما في ذلك انتقادها للمدعية العامة بام بوندي، ووصفها وزير الصحة روبرت ف. كينيدي بـ"بوبي غريب الأطوار"، أو قولها إن ترامب يمتلك "شخصية مدمن كحول"، لكنها شددت على أن "السياق المهم تم تجاهله، وتم حذف الكثير مما قلته أنا وغيري عن الفريق والرئيس"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

تُعد وايلز أول امرأة تتولى منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض، وقد عُرفت تاريخيًا بانخفاض ظهورها الإعلامي رغم نفوذها الكبير داخل الإدارة، ويُنظر تقليديًا إلى رئيس موظفي البيت الأبيض بوصفه حارس بوابة الرئيس ومستشاره ومنفذ أجندته، وهو دور يتطلب في كثير من الأحيان مصارحة الرئيس بالحقائق الصعبة.

بحسب وزارة الصحة الأمريكية، فإن الكيتامين مُدرج ضمن مجموعة من المواد التي يُشار إليها باسم "مخدرات الاغتصاب في المواعيد الغرامية".