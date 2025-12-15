إعلان

المستشار الألماني: لدينا فرصة حقيقية لإحلال السلام في أوكرانيا خلال محادثات برلين

كتب : مصراوي

11:22 م 15/12/2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

(د ب أ)

يرى المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه تم إحراز تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر المستشارية في برلين: "لدينا الآن فرصة لعملية سلام حقيقية في أوكرانيا"، مضيفا أن التقدم "مازال محدودا ولكن الفرصة حقيقية".

وذكر أنه يوجد الآن "زخم دبلوماسي كبير، وربما يكون الأكبر منذ اندلاع الحرب".

وأضاف أنه منذ مساء أمس الأحد، أجريت مفاوضات مكثفة وسرية في برلين بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين والأوروبيين.

وسلط ميرتس الضوء على المبعوث الخاص الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا إنهما "اضطلعا بدور رئيسي" في هذا الأمر. وأشار إلى أنهم يسعون حاليا لتحقيق أهداف "يتفق عليها الأوكرانيون والأوروبيون والأمريكيون".

وأشار إلى أن التركيز ينصب على التوصل لوقف إطلاق نار يحافظ على سيادة الدولة الأوكرانية، مع ضرورة تأمينه بضمانات أمنية ملموسة.

فريدريش ميرتس ألمانيا محادثات برلين أوكرانيا

