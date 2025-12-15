(أ ب)

صرحت رئيسة جهاز الاستخبارات البريطانية "إم أي 6" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يماطل في جهود إنهاء الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، ويختبر الغرب بتكتيكات "تكاد تصل إلى حد الحرب".

وقالت بليز ميتريويلي إن بوتين "يطيل أمد المفاوضات" بشأن وقف الصراع، ومازال عازما على إخضاع أوكرانيا وإزعاج أعضاء الناتو".

وأدلت ميتريويلي بهذه التصريحات خلال أول خطاب علني لها منذ توليها رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية البريطانية قبل شهرين.

واتهمت ميتريويلي موسكو برعاية هجمات قرصنة إلكترونية تستهدف بنية تحتية مهمة في دول أخرى، وعمليات توغل بواسطة طائرات مسيرة حول مطارات أوروبية، وحملات من الحرائق المتعمدة والتخريب والتضليل، وأنشطة عدائية في بحارنا وفي الأجواء وتحت الأمواج".

وأضافت أن "تصدير الفوضى سمة وليس خللا في هذا النهج الروسي فيما يتعلق بالانخراط الدولي، ويتعين أن نكون على استعداد لاستمرار ذلك إلى أن يتم إرغام بوتين على تغيير حساباته".