"مؤلمة بالنسبة لنا".. زيلنسكي: نسعى لتوحيد الموقف مع الأمريكيين بشأن قضية الأراضي

كتب : محمد جعفر

07:55 م 15/12/2025

فولوديمير زيلنسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن ضمانات السلام لوقف الحرب يجب أن تكون ناجحة وفعالة، مؤكدًا استمرار الحوار مع الوفد الأمريكي والعمل المتواصل، ليلًا ونهارًا، من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية للشعب الأوكراني.

وأوضح زيلنسكي أن الحوار مع الجانب الأمريكي بشأن قضية الأراضي لم يكن كافيًا، مشيرًا إلى وجود نقاط اختلاف مع الوفد الأمريكي في هذا الشأن، واصفًا قضية الأراضي بأنها مؤلمة بالنسبة لأوكرانيا، مع السعي للتوصل إلى وجهة نظر موحدة مع واشنطن.

وأكد الرئيس الأوكراني التعاون مع ألمانيا لزيادة الإنتاج العسكري، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة، مطالبًا في الوقت نفسه بتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأعرب زيلنسكي عن شكره للموقف الألماني الذي وصفه بالعقلاني بشأن استخدام الأرصدة الروسية المجمدة، مشددًا على ضرورة تعزيز قدرات أوكرانيا على الدفاع ضد ما وصفه بالعدوان الروسي، وضرورة إنهاء هذا العدوان.

كما أكد الحاجة إلى الحصول على إجابات واضحة بشأن قضيتي الأراضي والضمانات الأمنية، إلى جانب تمويل إعادة الإعمار.

