(د ب أ)



قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، ردا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بشأن "ضرورة الاستعداد للحرب ضد روسيا"، إن "هذه التصريحات أدلى بها فرد من جيل نسي كيف كانت الحرب العالمية الثانية".

وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي، مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، دعا روته الدول الأوروبية إلى "زيادة الإنفاق الدفاعي استعدادا لمواجهة الروس"، كما دعا الدول الأعضاء في الحلف إلى "تبني عقلية عسكرية"، زاعما أن الحلف هو الهدف التالي لروسيا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

بدوره، رد بيسكوف على هذه التصريحات، قائلا: "حسنا، من المحتمل أن يكون هذا التصريح صادرا عن ممثل لجيل تمكن من نسيان كيف كانت الحرب العالمية الثانية"، وتابع: "روسيا تتطلع إلى واشنطن، وليس إلى أوروبا، في قضايا التسوية في أوكرانيا"، ووصف موقف واشنطن بشأن قضية حل النزاع في أوكرانيا بأنه حاسم وواقعي.

وأضاف بيسكوف "يبدو أن الأوروبيين يمارسون لعبتهم في أوكرانيا، فهم يريدون استمرار الحرب"، مشيرا إلى أن "فلاديمير زيلينسكي، وصل إلى السلطة بشعارات السلام، لكنه استمر في انتهاك اتفاقيات مينسك وبدأ في تقريب الحرب".

وأردف بيسكوف "عندما فاز زيلينسكي بالانتخابات ضد الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، أطلق شعارات السلام. لكنه بدلا من ذلك، استمر في انتهاك اتفاقيات مينسك، واستمر في المماطلة لكسب الوقت، وبات من الواضح أنه لا أحد سينفذ اتفاقيات مينسك، وبدلا من السلام، بدأ في التقريب من الحرب".

وأكد بيسكوف أن روسيا لن ترضى إذا وقعت كييف اتفاقيات سلام ثم بدأت في تخريبها، قائلا: "هذا لن يناسبنا".