

وكالات

أُجلي أكثر من 400 ألف تايلاندي من مناطق حدودية مع كمبوديا منذ استئناف الاشتباكات الأحد بين البلدين المجاورين في جنوب شرق آسيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التايلاندية سوراسانت كونجسيري: "نُقل أكثر من 400 ألف شخص إلى ملاجئ وذلك بعد حصيلة أولية للحكومة التايلاندية أفادت بإجلاء 180 ألفا".

وأضاف: "اضطر المدنيون للإخلاء الجماعي بسبب ما اعتبرناه تهديدا وشيكا لسلامتهم".

وأُجلي أكثر من 100 ألف كمبودي من مناطق حدودية مع تايلاند منذ استئناف الاشتباكات الأحد بين البلدين المجاورين في جنوب شرق آسيا، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية الأربعاء.

وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع مالي سوتشياتا: "في المجموع، أُجليت 20105 عائلات، أو 101229 شخصا، إلى ملاجئ وأقارب في 5 مقاطعات".

ويتبادل الطرفان الاتهامات بشأن استئناف الاشتباكات الأحد، بعد أقل من شهرين على اتفاق لوقف إطلاق النار توسّط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتنازع تايلاند وكمبوديا منذ فترة طويلة على ترسيم أجزاء من حدودهما الممتدة على طول 800 كيلومتر، والتي يعود تاريخها إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلق واشنطن إزاء استمرار القتال وسقوط قتلى ومصابين على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، وذلك مع احتدام الاشتباكات بين البلدين لليوم الثاني، وفقا للغد.