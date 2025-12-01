إعلان

سجل الشرف.. ماذا كتب البابا في رسالته بالقصر الرئاسي اللبناني؟ (صورة)

كتب : مصراوي

12:39 م 01/12/2025

البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان

وكالات

دوّن البابا ليو الرابع عشر، الأحد، كلمة في سجل الشرف داخل القصر الرئاسي اللبناني، جاء فيها: "في اليوم الأول من زيارتي إلى لبنان، أحد البلدين اللذين أشملهما في رحلتي الرسولية الأولى منذ بدء حبريّتي، أرفع رجائي بأن ينال شعب لبنان بركات وفيرة، مصليًا من أجل ترسيخ السلام".

وحظي البابا باستقبال رسمي في مطار بيروت شارك فيه رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وتتضمن زيارته برنامجًا يمتد حتى الثلاثاء يشمل خمس مدن وبلدات لبنانية، على أن يغادر بعدها إلى روما. ولا تشمل الجولة الجنوب اللبناني نظرًا للظروف الأمنية.

البابا ليو الرابع عشر القصر الرئاسي اللبناني لبنان

