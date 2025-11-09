إعلان

إعصار "تينو" يخلف دمارًا هائلًا في الفلبين وحصيلة القتلى تتجاوز 220

كتب : مصراوي

11:15 ص 09/11/2025

إعصار تينو

مانيلا - (د ب أ)

أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "تينو"، الذي غمر أجزاء كبيرة من جزر فيساياس، إلى 224 قتيلا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلبينية بأن القتلى هم: 158 في سيبو، و27 في نيجروس أوكسيدنتال، و20 في نيجروس أورينتال، وثمانية في كاراجا، وثلاثة في كابيز، واثنان في جنوب ليتي، واثنان في ليتي، وشخص واحد في كل من أنتيك، وبوهول، وجيماراس، وإيلويلو.

كما ارتفع عدد المفقودين إلى 109 أشخاص، وفي الوقت نفسه، تم تسجيل إصابة 526 شخصا - 454 في سيبو، و41 في ليتي، و28 في نيجروس أوكسيدنتال، واثنان في سوريجاو ديل نورتي، وواحد في سوريجاو ديل سور.

وذكرت اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث بأن جميع البيانات قيد التحقق.

وتضررت 946 ألفا و660 أسرة من الإعصار، أي ما يعادل 3 ملايين و330 ألفا و315 فردا، في 7269 قرية في ثماني مناطق على مستوى البلاد.

المجلس الوطني إعصار تينو الفلبين

