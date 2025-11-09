هل الولايات المتحدة تٌهمش دور إسرائيل بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟



وكالات

قال مسؤول إسرائيلي، إن الولايات المتحدة تُهمش دور إسرائيل في عملية صنع القرار المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن مسؤول إسرائيلي قوله: "إن إسرائيل تؤدي دورا ثانويا بالنسبة إلى الولايات المتحدة في مركز التنسيق المدني-العسكري CMCC في كريات جات، حيث يجري مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بمشاركة ما لا يقل عن 12 دولة".

وفق الصحيفة، المجمع الواقع في جنوب إسرائيل معد ليكون مركزا لقوة الاستقرار الدولية "ISF" التي ستتولى إدارة غزة في إطار خطة وقف إطلاق النار الشاملة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيتها في القانون الدولي من خلال تصويت في مجلس الأمن.

وبحسب المسؤول الذي تحدث مع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الولايات المتحدة كانت صاحبة القرار الرئيس في مركز التنسيق، بما في ذلك القضايا المتعلقة بإيصال المساعدات إلى غزة.

وأضاف المسؤول، أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق "كوجات"، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع التي أشرفت على إيصال المساعدات إلى القطاع المدمر طوال فترة الحرب، أُلحِق بدور أقرب إلى "المتعهد" داخل المركز.

إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة، أرسلت دول أخرى قوات إلى المجمع، منها الأردن والمملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك وكندا وأستراليا وفرنسا وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة.

ورغم وجود الجنود الأجانب، لم تحسم بعد تركيبة المركز ودوره وسلسلة القيادة ووضعه القانوني وغيرها من التفاصيل.

ولا يزال من غير الواضح أيضا أي الدول ستوافق على إرسال قوات إلى غزة ضمن قوة الاستقرار التي قال ترامب، الخميس، إنها "ستنتشر قريبا جدا"، وفقا لسكاي نيوز.