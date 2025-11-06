البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لتصعيد الحرب في لبنان

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع حاليا لبحث احتمال التصعيد مع لبنان.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن التصعيد رسالة واضحة من إسرائيل لجيش لبنان، بأنه طالما لم ينزع سلاح حزب الله فبإمكان قوات الاحتلال أن تتجه إلى تصعيد كبير.

وأضافت البث الإسرائيلية: "أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري ستعرض على الوزراء محاولات حزب الله لإعادة تم وضعه في لبنان".

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، بأن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم على جنوب لبنان هي مجرد مقدمة.

وقال المسؤول العسكري: "إنه إذا لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت".