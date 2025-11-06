إعلان

البث الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر يجتمع لتصعيد الحرب في لبنان

كتب : مصراوي

09:46 م 06/11/2025

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يجتمع حاليا لبحث احتمال التصعيد مع لبنان.

وأكدت هيئة البث العبرية، أن التصعيد رسالة واضحة من إسرائيل لجيش لبنان، بأنه طالما لم ينزع سلاح حزب الله فبإمكان قوات الاحتلال أن تتجه إلى تصعيد كبير.

وأضافت البث الإسرائيلية: "أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري ستعرض على الوزراء محاولات حزب الله لإعادة تم وضعه في لبنان".

وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي لقناة 12 الإسرائيلية، بأن الغارات الجوية التي نفذتها قوات الاحتلال اليوم على جنوب لبنان هي مجرد مقدمة.

وقال المسؤول العسكري: "إنه إذا لم يفكك جيش لبنان حزب الله سنهاجم في جميع أنحاء لبنان وحتى بيروت".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر تصعيد الحرب في لبنان نزع سلاح حزب الله

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا