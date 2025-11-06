البعثات المصرية في الخارج تبدأ الاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025



تواصل البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم استعداداتها لاستقبال المواطنين المصريين يومي 7 و8 نوفمبر (للمرحلة الأولى) و21 و22 نوفمبر (للمرحلة الثانية) للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025.

وجاء هذا في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم تجهيز 139 لجنة انتخابية فرعية في 117 دولة حول العالم، وتم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل اللجان الانتخابية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة، كما تم إعداد غرفة عمليات بمقر وزارة الخارجية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، كلف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بتولي التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال الفترة الماضية مع مسؤولي الهيئة بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج، الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج، تم خلالها استعراض الإجراءات التنظيمية لتصويت المصريين في الخارج، وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.