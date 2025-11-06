لاتفيا تسلم أوكرانيا 21 مركبة مدرعة

ريجا- (د ب ا)

تعمل لاتفيا على تعزيز الجهود الدفاعية لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي المستمر بتسليمها 21 مركبة نقل مدرعة إضافية.

وقد تم تسليم مركبات باتريا 6*6 لوزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال خلال زيارة لقاعدة عسكرية في بلدة ادازى في لاتفيا بالقرب من عاصمة ريجا اليوم الخميس.

وقال وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودس " تسليم مركبات باترياس يظهر الصداقة والشراكة واستعدادنا للمساهمة بأكبر قدر ممكن".

وأضاف أن لاتفيا طالما دعمت أوكرانيا، وتواصل القيام بذلك بكل إخلاص.