لاتفيا تسلم أوكرانيا 21 مركبة مدرعة
كتب : مصراوي
01:43 م 06/11/2025
ريجا- (د ب ا)
تعمل لاتفيا على تعزيز الجهود الدفاعية لأوكرانيا لمواجهة الهجوم الروسي المستمر بتسليمها 21 مركبة نقل مدرعة إضافية.
وقد تم تسليم مركبات باتريا 6*6 لوزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال خلال زيارة لقاعدة عسكرية في بلدة ادازى في لاتفيا بالقرب من عاصمة ريجا اليوم الخميس.
وقال وزير دفاع لاتفيا أندريس سبرودس " تسليم مركبات باترياس يظهر الصداقة والشراكة واستعدادنا للمساهمة بأكبر قدر ممكن".
وأضاف أن لاتفيا طالما دعمت أوكرانيا، وتواصل القيام بذلك بكل إخلاص.