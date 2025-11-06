إصابة 8 أشخاص في هجوم روسي على منطقة دنيبروبيتروفسك بأوكرانيا

كييف- (د ب أ)

أعلن فلاديسلاف هايفانينكو، القائم بأعمال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، اليوم الخميس، إصابة ثمانية أشخاص في هجوم ضخم شنته روسيا بطائرة مسيّرة على مدينة كاميانسكي الصناعية.

وأوضح هايفانينكو أن أضرارا لحقت بمبنى وسيارات وبنية تحتية وشركة للنقل في المدينة، مضيفا أنه قد تمت مهاجمة أماكن أخرى في المنطقة أيضا.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد غزو روسي شامل منذ أكثر من ثلاثة أعوام ونصف. وفي إطار حملتها الدفاعية، تستهدف مواقع في روسيا أيضا.