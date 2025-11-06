إسرائيل تعلن تسلمها رفات رهينة ونقله إلى معهد الطب الشرعي



وكالات

أعلنت إسرائيل تسلّمها رفات أحد الرهائن لدى "حماس" ونقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي في أبو كبير للتعرّف على هوية صاحبه.

أكّدت وزارة الصحة الإسرائيلية وصول الرفات إلى المعهد، مشيرة إلى أن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك" تسلّماه من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل نقله من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، عن نيتها تسليم جثمان رهينة إسرائيلي قُتل.

وجاء في بيان "القسام": "في إطار صفقة 'طوفان الأقصى' لتبادل الأسرى، ستُسلّم الكتائب جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت غزة"، وفقا لروسيا اليوم.