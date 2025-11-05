

وكالات

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز، أن الولايات المتحدة صاغت مسودة قرار للأمم المتحدة توافق على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.

وقال دبلوماسيون، إن المسودة التي لا تزال قيد التطوير ويمكن أن تتغير تم إطلاع بعض الدول عليها هذا الأسبوع، لكن لم تعمم رسميا بعد على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا للتفاوض بشأنها، ولم يتضح على الفور متى تعتزم واشنطن القيام بذلك.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن المناقشات مع أعضاء مجلس الأمن الدولي وشركاء آخرين حول كيفية تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة جارية، وأحجم عن التعليق بشأن الوثائق التي يُزعم أنها مسربة.

وبموجب النص المكون من صفحتين، تُكلف إدارة الحكم الانتقالي التي تسمى مجلس السلام بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة يمكنها استخدام جميع التدابير اللازم -في إشارة إلى القوة- لتنفيذ تفويضها.

وستُكلف قوة الاستقرار الدولية بحماية المدنيين وعمليات الإغاثة الإنسانية، والعمل على تأمين المناطق الحدودية وقوة شرطة فلسطينية مدربة حديثا وتم فحصها بعناية، وستكون قوة تحقيق الاستقرار الدولية مسؤولة عن تدريبها ودعمها.

وستعمل القوة الدولية على تحقيق الاستقرار الأمني في غزة، بما في ذلك من خلال نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية وتفكيك الأسلحة بشكل دائم، عند الضرورة.

وافقت إسرائيل وحماس قبل شهر على المرحلة الأولى من خطة ترامب المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، وهي مرحلة وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل المستمرة منذ عامين على القطاع واتفاق إطلاق سراح المحتجزين.

وتتمثل المرحلة التالية من الخطة، التي سيصادق عليها مشروع قرار الأمم المتحدة، في إنشاء مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية.

وتنهي خطة ترامب حكم حماس لغزة وتنص على أن القطاع سيكون منزوع السلاح.

ولم تذكر حماس ما إذا كانت ستوافق على إلقاء السلاح أو جعل غزة منزوعة السلاح - وهو أمر رفضته الحركة من قبل.

وبحسب مشروع القرار، ستنتشر قوة الاستقرار الدولية تحت قيادة موحدة يتفق عليها مجلس السلام بعد التوصل إلى اتفاقات مفصلة حول وضع البعثة والقوات.

وبينما استبعدت إدارة ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، تحدثت مع إندونيسيا والإمارات وقطر وتركيا وأذربيجان للمساهمة في القوة متعددة الجنسيات.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الدول العربية وغيرها من الدول مستعدة للمشاركة بأفراد في تلك القوة الدولية، إذ اعترضت إسرائيل مرارا على نشر قوات تركية.

ويدعو مشروع قرار الأمم المتحدة البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون.

ولم يتضح بعد متى قد تطرح الولايات المتحدة مشروع القرار للتصويت في مجلس الأمن.

ويحتاج إقراره إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين لحق النقض الفيتو، وفقا للغد.