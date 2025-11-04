البيت الأبيض: ترامب يلتقي الشرع في واشنطن يوم الاثنين المقبل

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي في البيت الأبيض نظيره السوري أحمد الشرع الاثنين المقبل.

وقبل أيام ذكر موقع "أكسيوس"، أن من المقرر أن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في البيت الأبيض بعد نحو 10 أيام.

وذكرت أكسيوس يوم السبت أن الشرع من المتوقع أن يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في العاشر من نوفمبر الجاري.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توماس براك، اللقاء المرتقب في تصريح لأكسيوس، فيما أفادت قناة "سوريا" التابعة للحكومة السورية أيضًا عن الرحلة المخطط لها.

وبحسب "أكسيوس"، من المتوقع أن يوقع الشرع خلال زيارته إعلانا رسميا في البيت الأبيض، يقضي بانضمام سوريا إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".