الفلبين: مقتل شخصين وآلاف النازحين بسبب إعصار "كالمايجي"

مانيلا- (أ ب)

اجتاح إعصار سريع التحرك وسط الفلبين، يوم الاثنين، بعد أن ضرب البلاد ليلا قادما من المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وتسبب بفيضانات وانقطاعات في الكهرباء ومحاصرة السكان على أسطح المنازل وغمر السيارات في قريتين وتشريد عشرات الآلاف من السكان، بحسب ما أعلنت السلطات.

وضرب الإعصار "كالمايجي" قبل الظهر مدينة باكولود في مقاطعة نيجروس أوكسيدنتال وسط البلاد، مصحوبا برياح بلغت سرعتها 140 كيلومترا في الساعة (87 ميلا) وعواصف وصلت إلى 195 كيلومترا في الساعة (121 ميلا)، وذلك بعد أن وصل إلى اليابسة منتصف الليل تقريبا في بلدة سيلاجو بمقاطعة ساذرن ليتي شرقي الفلبين.

ولقي قروي مسن حتفه غرقا في مياه الفيضانات بمقاطعة ساذرن ليتي ، حيث تم الإبلاغ أيضًا عن انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المقاطعة، وتوفي قروي آخر بعد أن صدمته شجرة ساقطة في مقاطعة بوهول وسط البلاد ، حسبما أفاد المسؤولون في تقارير أولية دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

وقالت "جويندولين بانج"، الأمين العام للصليب الأحمر الفلبيني، إن عددًا غير محدد من السكان علقوا على أسطح منازلهم بسبب مياه الفيضان في بلدة ليلوان الساحلية في مقاطعة سيبو وسط البلاد .

وفي مدينة مانداوي، أيضًا في مقاطعة سيبو، فإن مياه الفيضان " ترتفع إلى مستوى رؤوس الناس"، مضيفة أن عدة سيارات إما غُمرت في الفيضانات أو طفت في مواقع أخرى في سيبو.

وقالت "بانج" لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب): "تلقينا العديد من المكالمات من أشخاص يطلبون منا إنقاذهم من فوق الأسطح ومن منازلهم، ولكن هذا أمر مستحيل".

وأضافت "هناك الكثير من الحطام، إنكم ترون سيارات طافية على سطح المياه ، ولهذا نحن في انتظار انحسار مياه الفيضان."