إعلان

رسميًا.. نتنياهو يتقدم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي

كتب : مصراوي

12:52 م 30/11/2025

بنيامين نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت القناة 15 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ومن جانبه، أكد ديوان الرئيس الإسرائيلي، أن نتنياهو تقدم بالفعل بطلب العفو ونقله لقسم الشؤون القانونية.

وقال مكتب هرتسوج، إن طلب العفو المقدم من نتنياهو "استثنائي" وله تداعيات مهمة، مشيرًا إلى أن الرئيس ينظر فيه بمسؤولية وجدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا خلال خطابه أمام الكنيست في 13 أكتوبر الماضي، الرئيس الإسرائيلي إلى منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا عن التهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو 3 ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، حيث إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما يتعلق الملف 4000 بتسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا" الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو إسرائيل إسحاق هرتسوج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
بالأسماء.. تعرف على جميع الدوائر التي ألغيت انتخاباتها في المرحلة الأولى- تفاصيل
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تُطالب المواطنين بارتداء الملابس الشتوية