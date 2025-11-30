رسميًا.. نتنياهو يتقدم بطلب عفو إلى الرئيس الإسرائيلي

وكالات

قالت القناة 15 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقدم رسميًا بطلب العفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

ومن جانبه، أكد ديوان الرئيس الإسرائيلي، أن نتنياهو تقدم بالفعل بطلب العفو ونقله لقسم الشؤون القانونية.

وقال مكتب هرتسوج، إن طلب العفو المقدم من نتنياهو "استثنائي" وله تداعيات مهمة، مشيرًا إلى أن الرئيس ينظر فيه بمسؤولية وجدية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا خلال خطابه أمام الكنيست في 13 أكتوبر الماضي، الرئيس الإسرائيلي إلى منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا عن التهم الموجهة إليه.

ويواجه نتنياهو 3 ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، حيث إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

بينما يتعلق الملف 4000 بتسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا" الإسرائيلي، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.