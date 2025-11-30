كردستان العراق: استئناف إنتاج الغاز في حقل خور مور خلال ساعات



وكالات

قال رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إن الإقليم اتفق مع الشركة المشغلة لحقل خور مور للغاز على استئناف الإنتاج خلال ساعات لإعادة التيار الكهربائي، وذلك بعد أيام من تعرض الحقل لهجوم.

ويوفر خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، إمدادات لتوليد الطاقة في الإقليم.

وقالت شركة دانة غاز التي تشارك في تشغيل الحقل، الخميس، إن صاروخًا أصاب صهريج تخزين في حقل الغاز في وقت متأخر من الأربعاء، مما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للطاقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، ولم تكشف السلطات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم.

وفي واقعة أخرى، يوم السبت، قالت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، إن هجوما على صهاريج وقود في مدينة أربيل في الشمال أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

وذكرت الوزارة، أن الهجوم من تنفيذ مثيري الشغب وأن الصهاريج كانت تحمل وقودًا سائلًا لتزويد محطات توليد الكهرباء بالطاقة بعد توقف إنتاج الغاز في خور مور.

وذكر مصدر في القطاع قبل أيام أن صهريج التخزين في خور مور جزء من منشآت جديدة مولتها جزئيا الولايات المتحدة وبناها مقاول أمريكي.

وقال بارزاني، في بيان نُشر باللغة الإنجليزية: "تحدثت مع قادة شركة دانة غاز لأشكرهم وفريق عملهم على صمودهم وتصميمهم الاستثنائي وسط أحد عشر هجوما على حقل خور مور".

وهذا الهجوم هو الأكبر منذ سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت حقول نفط في يوليو وأدت إلى خفض الإنتاج في الإقليم بنحو 150 ألف برميل يوميًّا.

وأضاف بارزاني: "طلبت من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني محاسبة مرتكبي هذا الهجوم بأقصى حد يسمح به القانون، أيًّا كانوا وأينما كانوا".

وتمارس حكومة إقليم كردستان حكمًا ذاتيًّا في شمال العراق، حيث تمتلك شركات أمريكية استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، وفقا للغد.