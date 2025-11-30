إسرائيل تهدد لبنان بمهاجمة مناطق لم تصلها من قبل بسبب حزب الله

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت الحكومة اللبنانية أنها إذا لم تعمل ضد حزب الله فإنها ستوسع من هجماتها.

وأوضحت البث العبرية، أن إبلاغ الحكومة اللبنانية تم عن طريق الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن الرسالة لحكومة لبنان أكدت أن إسرائيل ستهاجم مناطق لم تصلها من قبل بسبب الضغط الأمريكي.

وأكدت البث العبر، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدل إجراءاته العسكرية بما يتلاءم مع زيارة البابا المقررة إلى بيروت.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عرض على الحكومة خطة لتوسيع العمليات ضد حزب الله اللبناني مع انتهاء مهلة الإدارة الأمريكية.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن الإدارة الأمريكية حددت موعدا نهائيا لنزع سلاح حزب الله، مشيرة إلى أن أي تأخير في تنفيذ ذلك قد يفتح الباب أمام مواجهة عسكرية جديدة.

ووفقا للمصادر، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الحكومة اللبنانية بأن أمامها حتى 31 ديسمبر المقبل لتطبيق مطلب نزع سلاح الحزب.

وحذّرت واشنطن من أنه في حال امتنعت بيروت عن الالتزام، فإنها ستكون وفق مسؤولة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وبعد مرور عام على الاتفاق المبرم بين حزب الله وإسرائيل، بات واضحا أن الاتفاق صُمّم ليكون أحادي الجانب، إذ يُحظر على حزب الله إطلاق النار، بينما أُتيح جيش الاحتلال الإسرائيلي حرية تنفيذ عمليات يعتبر أنها تهدف إلى "إحباط تهديدات" الحزب.

وترى الصحيفة أن إسرائيل لم تلتزم بالكامل بالاتفاق، في حين يظهر حزب الله مترددا في الرد، خشية الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

وفي هذا السياق، ذهبت الصحيفة إلى وصف حزب الله بأنه "أداة إيرانية مقيدة" سياسياً وعسكرياً على حدّ تعبيرها.