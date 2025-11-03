الحرس الثوري الإيراني يكشف كيف تم اغتيال إسماعيل هنية؟

وكالات

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، إسماعيل هنية، لم تكن نتيجة عمل تخريبي داخلي.

وأوضح المتحدث أن هنية تم استهدافه بصاروخ أُطلق من مسافة محددة، أصاب نافذة المكان الذي كان فيه واستقر في جسده.

وأضاف أن هنية كان يتحدث عبر الهاتف لحظة الضربة، وأن الصاروخ جاء من نفس الاتجاه الذي كان ينظر نحوه.

وأشار المتحدث إلى أن مجلس الأمن القومي الإيراني بعد الاغتيال اتفق على ضرورة الرد، مع ترك تحديد توقيت الرد بيد القوات المسلحة.

وأضاف أن هذا القرار جاء بعد معالجة المشكلات التي واجهت عملية "الوعد الصادق 1"، موضحًا أن فريق "الشهيد حاجي‌ زاده" أنجز خلال عمليتي "الوعد الصادق 1 و2" ما يعادل عامًا كاملاً من العمل خلال شهرين فقط.

وأكد المتحدث أن هنية ومرافقه استشهدا يوم 31 يوليو عقب مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.