كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و144 ألفا و830 فردا، من بينهم 1160 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11321 دبابة، منها 5 دبابات أمس الأحد، و23531 مركبة قتالية مدرعة، و34207 أنظمة مدفعية، و1534 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1235 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و346 مروحية، و77435 طائرة مسيرة، و3918 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و66411 من المركبات وخزانات الوقود، و3989 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.