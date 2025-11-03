ترامب: الولايات المتحدة ستجري تجارب على الأسلحة النووية



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده ستجري تجارب على الأسلحة النووية، معربا عن اعتقاده أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري تجارب نووية.

قال الرئيس الأمريكي ردا على مذيعة برنامج 60 دقيقة عبر شبكة "سي بي أس" الإخبارية، التي سألت ما إذا كانت الدولة الوحيدة التي تجري تجارب نووية هي كوريا الشمالية، "لا روسيا تجري تجارب نووية والصين تجريها أيضا، أنتم ببساطة لا تعلمون".

وأضافت المذيعة: "على حد علمي أن روسيا تجري تجاربها على أنظمة الاطلاق وهذا ما يمكننا فعله"، ليجيب ترامب: "إنهم يجرون تجارب ولكننا لا نتحدث".

وقال ترامب، إن التجارب النووية ضرورية لضمان عمل الأجهزة، مضيفا: "في ظل تجارب يزعم أن روسيا والصين تجريانها علينا أن نرى كيف تسير الأمور السبب الذي يجعلني أتحدث عن الاختبارات هو أن روسيا أعلنت أنها ستجري اختبارات، وكوريا الشمالية تجري اختبارات باستمرار ودول أخرى نحن الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات. لا أريد أن أكون الدولة الوحيدة التي لا تجري اختبارات".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستجري تجارب نووية تفجيرية، قال ترامب، إن التجارب ستجرى، لكنه لم يفصل.

وقال ترامب: "ما أقوله هو أننا سنجري الاختبارات مثل الدول الأخرى، نعم"، مضيفا أن القوى النووية تجري، على ما يزعم، انفجارات تحت الأرض لا تنتج سوى اهتزازات على السطح، وأن الولايات المتحدة تعتبر إنتاج الأسلحة مبررا لهذه التجارب.

وقال ترامب: "إنهم يجرون اختبارات في أعماق الأرض حتى لا يعرف الناس ما يحدث. لا يمكنك أن تشعر إلا باهتزاز طفيف".

وزعم مجددا دون تقديم أدلة، أن روسيا والصين وكوريا الشمالية تجري تجارب نووية. مع ذلك، فهو مقتنع بأن الولايات المتحدة تمتلك أفضل الأسلحة النووية، وفقا لروسيا اليوم.