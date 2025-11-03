

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، إن السماح لعناصر حركة حماس في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي خلف الخط الأصفر ومنها مدينة رفح، الخروج بسلام يشكل "حماقة أمنية".

وأضاف سموتريتش في تغريدة على حسابه الرسمي: "يطوق الجيش الإسرائيلي ويطارد عناصر من حماس هؤلاء المقاتلون محكوم عليهم بالموت، وهكذا يجب أن يكون مصيرهم".

ودعا سموتريتش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض أي فكرة بإخراج هؤلاء المقاتلين من مناطقهم.

وكشفت مصادر مطلعة عن جهود مكثفة للوسطاء للتوصل إلى تفاهم بين حركة حماس وإسرائيل يتيح خروج مقاتلي الحركة من المناطق الواقعة خلف "الخط الأصفر" في قطاع غزة عبر ممرات آمنة، وبإشراف الصليب الأحمر الدولي، بعد موافقة حماس على الترتيبات فيما تنتظر المبادرة موافقة إسرائيل النهائية.

وأوضحت المصادر، أن الهدف هو تفادي أي احتكاك مع القوات الإسرائيلية المنتشرة في تلك المناطق.

في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته داخل مناطق سيطرته في غزة، بعد ما قال إنها هجمات متفرقة من مسلحين تحصنوا في أنفاق تحت الأرض، كان آخرها استهداف وحدة هندسية شرق رفح ما أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي، بينما نفت حماس أي مسؤولية عن الهجوم.

وردا على ذلك، شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق متفرقة في القطاع أدت إلى استشهاد 104 فلسطينيين بينهم 42 طفلا، وتدمير عشرات المنازل وخيام النازحين، وفقا لروسيا اليوم.