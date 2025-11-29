إعلان

جنوب أفريقيا: اعتقال رجال للاشتباه في اعتزامهم الانضمام للجيش الروسي

كتب : مصراوي

05:30 م 29/11/2025

جوهانسبرج- (د ب أ)

ألقت شرطة جنوب أفريقيا القبض على أربعة رجال في طريقهم إلى روسيا للاشتباه بأنهم سينتهكون قوانين البلاد التي تحظر مساعدة القوات العسكرية الأجنبية.

وقالت وحدة الشرطة الخاصة "هوكس" في بيان اليوم السبت إنه تم إلقاء القبض على الرجال في مطار أور تامبو، بالقرب من جوهانسبرج أمس الجمعة وسيمثلون أمام المحكمة في الأول من ديسمبر، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وأضافت الوحدة أن سفرهم وتجنيدهم تم بتسهيل من امرأة من جنوب أفريقيا.

